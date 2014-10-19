بوروشنكو: توصلنا لاتفاق مؤقت مع روسيا لتوريد الغاز

اجتماع على هامش قمة ميلانو بين بوتين وبوروشنكو بحضور زعماء أوروبا (EPA)

أكد بترو بوروشنكو رئيس أوكرانيا أن مواطنيه لن يعانوا من البرد هذا الشتاء بفضل اتفاق توصل إليه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يسمح بتسوية الخلاف بين كييف وموسكو حول الغاز، وذلك قبل أسبوع من انتخابات تشكل امتحانا لشعبية رئيس الدولة المدعوم من الغرب.

كما أعلن بوروشنكو عن اتفاق مع موسكو لفرض السيطرة الكاملة على الحدود الروسية الأوكرانية وهو شرط أساسي لكييف لإحلال السلام في الشرق الأوكراني الانفصالي، حيث أدى النزاع هناك إلى سقوط 3600 قتيل وما زالت المعارك مستمرة.

وفي دونيتسك معقل المتمردين فمازال يسمع إلى اليوم الأحد دوي انفجارات متقطعة من قطاع المطار الذي يشهد معارك طاحنة منذ أيام، كما ذكر صحفيون.

وفي مقابلة بثتها محطات التلفزيون الأوكرانية مساء السبت أعلن بوروشنكو أنه اتفق مع روسيا خلال محادثاته في ميلانو، على سعر موقت للغاز الروسي الذي يسلم لكييف مؤكدا أن ذلك يمكن أن يسمح بتسوية النزاع حول الغاز بسرعة.

وقال بوروشنكو "الذي انتخب رئيسا في مايو بوعود بإحلال السلام في شرق أوكرانيا وتطبيع العلاقات مع روسيا" استنادا إلى هذه المحادثات يمكنني أن اقول إن أوكرانيا سيكون لديها الغاز وستنعم بالتدفئة".

ويقوم الرئيس الأوكراني حاليا بحملة للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا أليها لتعزيز سلطته.

يذكر أنه في ختام محادثات في ميلانو الجمعة مع بوروشنكو تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "تقدم" و"اتفاق على شروط تسليم الغاز خلال فترة الشتاء على الأقل".

وأكد المتحدث باسم شركة الغاز والنفط الروسية العملاقة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف إمدادات الغاز لكنه أضاف أن الاتفاق يحتاج إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية AFP "هذا رهن عناصر أخرى بما فيها دفع الدين" المتراكم من قبل أوكرانيا.

وكان بوتين قال الجمعة إن هذا الدين تبلغ قيمته 4.5 مليارات دولار، وأوضح "سيكون هذا الأمر موضع مباحثات الثلاثاء في بروكسل".

وكانت المجموعة الروسية غازبروم قطعت في يونيو شحنات الغاز عن كييف التي ترفض زيادة الأسعار التي فرضتها موسكو بعد وصول الموالين لأوروبا إلى السلطة في كييف في فبراير الماضي وتراكم ديون أوكرانيا.

وبشأن الأسعار قال بوروشنكو "توصلنا إلى اتفاق والموقف الأوكراني قبل بحكم الأمر الواقع، نتحدث عن الشتاء فقط وتحدد سعر 385 دولارا لكل ألف متر مكعب" من الغاز، وأضاف أن "الروس وافقوا على ذلك".

وتابع الرئيس الأوكراني أن كييف ترغب خلال فصل الصيف وعندما يتراجع الطلب بأن يكون السعر 325 دولارا وهذا ما ترفضه موسكو. والسعر الحالي محدد بـ485 دولارا من قبل موسكو.

واجتمع بوروشينكو عدة مرات الجمعة مع بوتين بحضور مسؤولين أوروبيين وأيضا على انفراد على هامش قمة ميلانو الجمعة.

وأشار الرئيسان "بوتين وبوروشنكو" إلى إحراز تقدم بشأن خلافهما الغازي دون التحدث عن اتفاق كامل ومن المقرر إجراء مفاوضات الثلاثاء في بروكسل على المستوى الوزاري.

وكانت موسكو عرضت منذ أمد بعيد سعر 385 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز "مقابل 485 حاليا" لكن أوكرانيا رفضت حتى الآن تخفيض السعر من جانب واحد وتطالب بصياغة عقد تجاري جديد.