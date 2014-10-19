البث الحي
منوعات

النشاط الرياضي ثلاث مرات أسبوعيا يقيك الاكتئاب

19/10/2014

قال علماء ضمن فريق أبحاث للصحة العامة ببريطانيا إن ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا تقلل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 16%، ويتناقص الخطر أكثر مع كل نشاط رياضي أسبوعي إضافي.

وفي إطار دراسات فريق أبحاث الصحة العامة توصل العلماء في بريطانيا إلى أن العلاقة التي تربط بين الاكتئاب والتمارين الرياضية تشير إلى طرق لتحسين الصحة العقلية والجسدية بالتزامن.

وقالت سنيهال بينتو بريرا قائدة الدراسة من معهد صحة الطفل في جامعة لندن كوليدج "بافتراض أن هذه العلاقة عادية فإن النشاط الجسدي في وقت الفراغ له تأثير وقائي من الاكتئاب".

وتابعت "إذا مارس شخص بالغ بين العشرينيات والأربعينيات من العمر ولا ينشط جسديا التمارين ثلاث مرات أسبوعيا فبإمكانه الحد من خطر الاصابة بالاكتئاب بنسبة 16% تقريبا".

والاكتئاب من أكثر الأمراض العقلية شيوعا ويوجد أكثر من 350 مليون مصاب به حول العالم، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه من أهم أسباب حدوث فقدان الأهلية في العالم.

وتابع الفريق البحثي لبريرا أكثر 11 ألف شخص من مواليد 1958 حتى بلغوا سن الخمسين وسجل أعراض الاكتئاب ومستويات النشاط الجسدي على فترات منتظمة في مرحلة البلوغ لهم.

ولقياس الاكتئاب بحث العلماء إجابات المشاركين على ما يعرف باختبار الضيق وهو عبارة عن أسئلة تقيس مدى شعور المرء بالضيق النفسي في أعمار مختلفة. وأجاب المشاركون في نفس الوقت على سؤال بشأن عدد مرات ممارستهم للرياضة أسبوعيا.

وأظهرت النتائج أن أعراض الاكتئاب لم تظهر على من كثفوا نشاطهم الجسدي أسبوعيا لكنها زادت على من كانوا أقل نشاطا.

وذكر العلماء أن كل نشاط إضافي أسبوعيا يقلل من مخاطر الاكتئاب بنسبة 6%.

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)