النشاط الرياضي ثلاث مرات أسبوعيا يقيك الاكتئاب

قال علماء ضمن فريق أبحاث للصحة العامة ببريطانيا إن ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا تقلل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 16%، ويتناقص الخطر أكثر مع كل نشاط رياضي أسبوعي إضافي.

وفي إطار دراسات فريق أبحاث الصحة العامة توصل العلماء في بريطانيا إلى أن العلاقة التي تربط بين الاكتئاب والتمارين الرياضية تشير إلى طرق لتحسين الصحة العقلية والجسدية بالتزامن.

وقالت سنيهال بينتو بريرا قائدة الدراسة من معهد صحة الطفل في جامعة لندن كوليدج "بافتراض أن هذه العلاقة عادية فإن النشاط الجسدي في وقت الفراغ له تأثير وقائي من الاكتئاب".

وتابعت "إذا مارس شخص بالغ بين العشرينيات والأربعينيات من العمر ولا ينشط جسديا التمارين ثلاث مرات أسبوعيا فبإمكانه الحد من خطر الاصابة بالاكتئاب بنسبة 16% تقريبا".

والاكتئاب من أكثر الأمراض العقلية شيوعا ويوجد أكثر من 350 مليون مصاب به حول العالم، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه من أهم أسباب حدوث فقدان الأهلية في العالم.

وتابع الفريق البحثي لبريرا أكثر 11 ألف شخص من مواليد 1958 حتى بلغوا سن الخمسين وسجل أعراض الاكتئاب ومستويات النشاط الجسدي على فترات منتظمة في مرحلة البلوغ لهم.

ولقياس الاكتئاب بحث العلماء إجابات المشاركين على ما يعرف باختبار الضيق وهو عبارة عن أسئلة تقيس مدى شعور المرء بالضيق النفسي في أعمار مختلفة. وأجاب المشاركون في نفس الوقت على سؤال بشأن عدد مرات ممارستهم للرياضة أسبوعيا.

وأظهرت النتائج أن أعراض الاكتئاب لم تظهر على من كثفوا نشاطهم الجسدي أسبوعيا لكنها زادت على من كانوا أقل نشاطا.

وذكر العلماء أن كل نشاط إضافي أسبوعيا يقلل من مخاطر الاكتئاب بنسبة 6%.