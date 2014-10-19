الصين ترفض مواصلة محادثات أمن الانترنت مع واشنطن

جون كيري و يانغ جي مشرف العلاقات الخارجية

أبلغ مسؤول صيني رفيع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن استئناف التعاون في مجال أمن الإنترنت بين الصين والولايات المتحدة سيكون صعبا بسبب "ممارسات أمريكية خاطئة".

ويمثل ملف أمن الانترنت مصدر توتر في العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي الأربعاء أن متسللين على الانترنت يعتقد أنهم مدعومون من الحكومة الصينية نفذوا مزيدا من الهجمات على شركات أمريكية. ورفضت الصين الاتهام ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة.

وفي مايو أيار اتهمت الولايات المتحدة خمسة ضباط عسكريين صينيين باختراق مواقع مؤسسات أمريكية الأمر الذي دفع الصين لإغلاق مجموعة عمل ثنائية بشأن أمن الأنترنت.

وقال يانغ جي تشي وهو عضو بمجلس الدولة الصيني يشرف على العلاقات الخارجية لكيري في مدينة بوسطن الأمريكية إن على الولايات المتحدة "أن تتخذ تحركا إيجابيا لتهيئة الأجواء الضرورية حتى يتسنى استئناف الحوار والتعاون الثنائي بشأن أمن الانترنت."

ونقل عن يانغ قوله في بيان "بسبب الممارسات الأمريكية الخاطئة فمن الصعب في هذه المرحلة استئناف الحوار والتعاون الصيني الأمريكي بشأن أمن الانترنت." ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وكان إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية قال إن الوكالة اخترقت البنية التحتية للشبكة الرسمية لجامعات في الصين وهونج كونج. وكررت الصين اتهامات للولايات المتحدة باختراق مواقع واستخدمت تسريبات سنودن لتتهم واشنطن بالنفاق.