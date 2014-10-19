إسرائيل تشتري سفن صواريخ ألمانية بسعر منخفض

صورة أرشيفية لصاروخ سطح سطح بحري (EPA-أرشيف)

ذكرت تقارير إسرائيلية الأحد أن ألمانيا وافقت على أن تبيع لإسرائيل ثلاث سفن صواريخ بأسعار مخفضة بعد عملية تفاوض مطولة وشاقة بين الجانبين انتهت بقيام ألمانيا بخفض مبلغ ثلاثمائة مليون يورو "382 مليون دولار" من سعر الصفقة الأصلي المحدد أصلا بتسعمائة مليون يورو.

وكانت إسرائيل قد تعاقدت مع ألمانيا لشراء هذه السفن الحديثة من أجل "الدفاع عن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط".

من جهتها نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة "HAARETZ" قولها إن المفاوضات الشاقة والمطولة بين ألمانيا وإسرائيل وألمانيا بخصوص سفن الصواريخ الضرورية لإسرائيل لحماية حقول الغاز في عرض البحر المتوسط انتهت بعد تخفيض برلين مبلغ "300 مليون يورو" وإنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق بشأن هذه الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت المستشارة الألمانية قد قررت قبل خمسة أشهر عدم منح إسرائيل التخفيض في سعر الصفقة بسبب تعثر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين واستيائها من سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت التقارير أن اتصالات إسرائيلية مكثفة أجراها وزيرا الخارجية أفيغدور ليبرمان والمالية يائير لابيد ومفاوضات مع المسؤولين الألمان أدت في النهاية إلى إلى إبرام الصفقة الهامة لإسرائيل.