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أوباما: لن نستسلم للخوف من الإيبولا

19/10/2014

الرئيس الإمريكي باراك أوباما

مع تشخيص ثلاث حالات اصابة بالايبولا في الولايات المتحدة ومتابعة أكثر من مائة حالة إصابة محتملة قال الرئيس الإمريكي باراك أوباما إن الأمريكيين " لا يمكن أن يستسلموا للهستيريا أو الخوف" بشأن انتشار هذا الفيروس".

وبينما مازال أوباما ومسؤولو الصحة في العالم يركزون على التعامل مع الايبولا في مصدره في ثلاث دول بغرب افريقيا، قالت سلطات ولاية تكساس الأمريكية إن 14 شخصا شطبوا من قائمة متابعة مرض الايبولا.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بولاية تكساس في بيان إنه يجري متابعة 145 شخصا " لديهم صلات محتملة" بالفيروس.

وأوضح أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي أنه لا يعتزم الانضمام إلى مطالب بعض المشرعين الأمريكيين بفرض حظر على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وغينيا وهي الدول الأشد تضررا بالمرض حيث لاقى أكثر من 4500 شخص حتفهم منذ مارس أذار في أسوأ تفشي للايبولا على الإطلاق.

وقال "لا يمكننا أن نعزل أنفسنا تماما عن غرب أفريقيا كما أن محاولة عزل منطقة بأكملها عن العالم حتى وان أمكن ذلك قد يجعل الوضع في واقع الأمر أكثر سوءا".

وعقد أوباما الذي تعرض لانتقادات بسبب طريقة تعامل إدارته مع الايبولا سلسلة اجتماعات هذا الاسبوع وعين الجمعة رون كلاين وهو محام بواشنطن من ذوي الخبرة للإشراف على الجهود التي تهدف لاحتواء المرض.

وقال "ما نراه الآن هو ليس تفشيا أو وباء للايبولا في أمريكا. هو مرض خطير ولكن لا يمكننا الاستسلام لهذه الهستيريا أو الخوف".

وشدد أوباما على أن احتواء فيروس الايبولا ينبغي أن يشمل مساعدة الدول الأكثر تضررا وان واشنطن تعتزم نشر ما يصل إلى 4000 من أفراد الجيش في المنطقة بحلول أواخر اكتوبر تشرين الاول. كما يستعد أوباما لكي يطلب من الكونجرس الحصول على تمويل إضافي لمكافحة الايبولا.

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