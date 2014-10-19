أستراليا تقول إنها سترسل قوات خاصة إلى العراق

وزيرة الخارجية الاسترالية مع نظيرها العراقي

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب يوم الأحد إن أستراليا توصلت لاتفاق مع العراق كي تقدم قواتها الخاصة الدعم للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم الدولة. وأضافت في ختام زيارة لبغداد استمرت يومين وتضمنت اجتماعات مع كبار المسؤولين العراقيين "توصلنا لاتفاق على إطار قانوني وسيكون لجيشنا الآن أن يحدد متى ستنشر قواتنا الخاصة."

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال يوم الأربعاء إن 200 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية ينتظرون في الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف سبتمبر أيلول لدخول العراق إذ لم تقدم لهم بغداد بعد حماية قانونية رسمية.

وقالت بيشوب للصحفيين يوم الاحد إن التفاهم الذي تم التوصل إليه سيسمح للقوات الخاصة الأسترالية "بالانتشار هنا لتقديم المشورة والمعاونة لحكومة العراق في بناء قدرات قوات الأمن العراقية."

وبدأت طائرات مقاتلة أسترالية ضرب أهداف داخل العراق هذا الشهر في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة لدحر تنظيم الدولة الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا.

عربيا بدأ وفد الجامعة العربية برئاسة نبيل العربي الأمين العام للجامعة زيارة للعراق لتأكيد التضامن مع العراق في حربه ضد تنظيم الدولة. وضم الوفد اضافة إلى العربي وزيري خارجية الكويت وموريتانيا. وقال العربي " إن مواجهة المسلحين يجب أن تكون شاملة فكريا واقتصاديا واجتماعيا".

وأضاف" موقفنا واضح هو استقرار الدول العربية وإن المواجهة مع المسلحين ستأخذ وقتا لأنها تعمل على الإخلال بالأمن وعلينا الوقوف بوجه هذه الاخطار".

من جانبه جدد وزير الخارجية العراقية موقف بلاده الرافض لاستقدام أي قوات أجنبية لقتال المسلحين في العراق وأن العراق لم يطلب من أي دولة عربية واجنبية دخول قوات برية إلى العراق.