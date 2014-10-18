البث الحي
منوعات

موديز تخفض التصنيف الائتماني لروسيا

18/10/2014

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف الديْن السيادي لروسيا إلى "Baa2" من "Baa1″ لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها لروسيا هذا العام  بعد " ستاندرد أند بورز" خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وشددت "موديز" على أن الأزمة الأوكرانية أثرت على توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط.
 
وقررت الوكالة الإبقاء على توقعاتها السلبية بخصوص روسيا، بحسب وكالة "رويترز".
ونبهت إلى أن تراجع أسعار النفط الذي يتسبب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، من أهم أسباب تخفيض التصنيف السيادي لروسيا.
كما أسهم في قرار "موديز" تقييد ولوج الشركات الروسية للأسواق العالمية، بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)