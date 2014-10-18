منفذ على الحدود اليمنية السعودية في قبضة الحوثيين

سيطر مسلحو الحوثي على منفذ الطوال الحدودي ومنطقة الوقاع في مديرية حرض بمحافظة حجة على الحدود الشمالية لليمن مع السعودية ، عقب حرب شوارع أسفرت عن 12 قتيلاً بين الحوثيين ومسلحي قبائل في يريم بمحافظة إب .

وعلى أثر نشرِ الحوثيين نقاط تفتيش في إب ، استقال مدير أمن المحافظة من منصبه ، بينما احتشد عشرات المواطنين مطالبين الجماعات المسلحة التابعة للحوثي بمغادرة المحافظة، وتجنيبها دوامة الصراع.

في هذه الاثناء قالت مصادر في رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، إن الحوثيين انسحبوا من بعض النقاط التي أقاموها أمس في المدينة، وأكد المصدر أن رفع هذه النقاط هو تكتيك يهدف لتجنب هجمات مسلحي القاعدة.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل الجزيرة باغتيال الشيخ صالح هبوب الصبيحي قائد اللجان الشعبية مع ثلاثة من مرافقيه بقذيفة آر بي جي استهدفت سيارته في منطقة الحسيني في لحج جنوب اليمن، مشيرة بعض المصادر إلى أن تنظيم هو المتهم الرئيسي في مقتله.، مرجعين ذلك لكونه شخصية اجتماعية مرموقة في محافظة لحج تقود لجانا شعبية تحارب تنظيم القاعدة في منطقة العند التي توجد بها أكبر قاعدة عسكرية يمنية، مما دفعها إلى اغتياله، خاصة أن اللجان الشعبية كانت قد ساهمت مع الجيش في إخراج تنظيم القاعدة من محافظة أبين جنوبي البلاد في وقت سابق.

وفي صنعاء تظاهر عشرات الحوثيين أمام السفارة السعودية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ نمر النمر الذي قضت محكمة سعودية بإعدامه الأسبوع الماضي، وردد المحتجون المسلحون ببنادق كلاشنيكوف هتافات معادية للنظام السعودي، وكتب مشاركون في المظاهرة عبارات إدانة على الحواجز الإسمنتية للسفارة.

وكانت محكمة سعودية قضت الأربعاء الماضي بإعدام نمر النمر الذي كان يحاكم بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن النمر إن "شرّه لا ينقطع إلا بقتله".