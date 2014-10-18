مقتل 10 مدنيين في غارتين للتحالف ضد تنظيم الدولة

غارة جوية للتحالف الأمريكي وسط كوباني

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن عشرة مدنيين قتلوا في غارتين جويتين بسوريا شنهما التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة. من جانبها قالت واشنطن إنه لا توجد أدلة تؤيد التقرير وقالت إن القوات الأمريكية تطبق إجراءات للحد من احتمالات وقوع إصابات بين المدنيين عند استهدافها مقاتلي تنظيم الدولة.

وأضاف المرصد أن سبعة مدنيين قتلوا في غارة جوية استهدفت منشأة غاز قرب بلدة خشام في محافظة دير الزور في شرق البلاد أمس الجمعة كما قتل ثلاثة مدنيين في غارة أخرى ليلة الخميس على محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تأكيد بشكل مستقل للتقارير جراء القيود الأمنية.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "لم نشهد أدلة في الوقت الحالي تؤيد المزاعم عن وقوع ضحايا مدنيين. بوسعي أن أؤكد لكم أنه قبل أي مهمة يتخذ إجراء احترازي لضمان عدم إلحاق أذى بالمدنيين."

وأضاف " ومع هذا فإننا نتعامل بجدية مع التقارير عن الخسائر البشرية أو الضرر الذي يلحق بمنشآت مدنية ولدينا عملية للتحقيق في كل إدعاء."

وقد شنت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة السبت غارات على أهداف يشتبه أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مرتين على الأقل بمدينة كوباني السورية المحاصرة ي السبت بعد قصف عنيف شنه مقاتلو التنظيم على وسط المدينة.

ويقصف التحالف أهداف تنظيم الدولة في العراق منذ أغسطس آب ووسع عملياته لتشمل سوريا في سبتمبر أيلول. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف قتيل سقطوا بسبب الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.