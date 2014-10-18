لبنان يخفض عدد اللاجئين السوريين المسموح لهم دخول أراضيه

خيام لاجئين سوريين في لبنان

كشفت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان السبت إن الحكومة اللبنانية خفضت كثيرا عدد اللاجئين السوريين الذين تسمح لهم بدخول البلاد. من جانبها أوضحت الحكومة إنها غير قادرة على استيعاب اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون وطالبت بالمزيد من الدعم لتوفير الرعاية لهم.

وأكدت "نينيت كيلي" ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، يسمح لأعداد أقل بكثير من العادي بالدخول للحصول على وضع اللاجئ.

وأشار رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في تصريحات نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية السبت أن لبنان لم يعد بإمكانه رسميا استقبال أي لاجئين سوريين. وأضاف درباس أن أي شخص يعبر الحدود السورية اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة ويجب أن يكون هناك سبب انساني حتى يسمح له بالدخول.

وجددت كيلي الدعوة إلى الاستثمار في البنية التحتية بلبنان لمساعدة البلاد على استيعاب تدفق اللاجئين وقالت إن التجمعات السكانية اللبنانية التي تستضيف اللاجئين تستحق الدعم لتحملها عبء اللجوء.

واستقبل لبنان قبل أكثر من 60 عاما عشرات الالاف من اللاجئين, وزاد عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى مئات الالاف وتحولت مخيماتهم إلى أحياء فقيرة تعيش في ظروف صعبة.