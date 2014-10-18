شرطة هونغ كونغ تعتقل عشرات المتظاهرين

قالت شرطة هونغ كونغ، إنها قامت باعتقال 26 شخصا بعد اشتباكات مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في منطقة مونغكوك أصيب خلالها عددا من عناصر الشرطة ، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت.

وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين -وأغلبهم من الطلبة- الذين تسلحوا من جهتهم بمظلات للاحتماء من غاز الفلفل وضربات الهراوات.

وقال بيان للشرطة، إن ما يقدر بنحو 9 آلاف شخص انضموا للاحتجاج، وكان رئيس الحكومة المحلية في هونغ كونغ ليونغ شون يينغ قال أول أمس الخميس إن الحكومة على استعداد لبدء مباحثات مع زعماء الطلاب المتظاهرين في أقرب وقت من الأسبوع الجاري.

ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة المحلية واعتماد نظام انتخابي يتيح لهم أن يختاروا بحرية تامة رئيس حكومتهم المحلية في الانتخابات المقررة عام 2017، ولكن بكين -التي وافقت على اعتماد هذا النظام- تصر على التحكم بمسار الانتخابات من خلال لجنة حكومية مهمتها النظر في أهلية المرشحين.