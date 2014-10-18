البث الحي
منوعات

رونالدو يقود الريال لسحق ليفانتي في الدوري الإسباني

18/10/2014

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

واصل كريستيانو رونالدو تألقه فسجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز بخماسية نظيفة على مضيفه ليفانتي السبت في أفضل استعداد لمباراة القمة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ضد برشلونة بعد أسبوع.

ويملك النجم البرتغالي الآن 15 هدفا في ثماني مباريات في الدوري وتقدم ريال للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة وراء برشلونة المتصدر قبل لقائهما في مدريد السبت المقبل.

ونفذ رونالدو بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 13 على أثر خطأ من خوانفران ضد خافيير هرنانديز وأضاف المهاجم المكسيكي هدفا آخر بضربة رأس من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف رونالدو هدفه الآخر بانطلاق من ناحية اليسار ومراوغة ثم تسديدة على يمين الحارس. وسجل جيمس رودريجيو الهدف الرابع بلمسة جميلة في الدقيقة 65 وأكمل إيسكو الخماسية بتسديدة من 18 مترا.

من جانبه قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال في مؤتمر صحفي "سيكون من المستحيل أن يسجل أحد أهدافا أكثر من رونالدو. يحتاج لمواصلة هذا المستوى وسنواصل مساعدته لتحقيق ذلك."

وأضاف "نحن نمر بمرحلة جيدة لكننا نحتاج لأن نتذكر بأن وراء هذه الأهداف تضحية وكفاح وتركيز. لن تسجل أهدافا بدون تضحية وتركيز. أفضل اللاعبين هم من يدركون ذلك."

ويستهدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يحتفل هذه الأيام بمرور عشر سنوات على مشاركته الأولى مع الفريق الكطالوني تحطيم الرقم القياسي للتهديف في الدوري والمسجل باسم تيلو زارا حين يلعب فريقه ضد إيبار.

ويتأخر النجم الأرجنتيني ميسي بفارق هدفين فقط وراء رقم زارا البالغ 251 هدفا مع اتليتيك بيلباو في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)