رونالدو يقود الريال لسحق ليفانتي في الدوري الإسباني

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

واصل كريستيانو رونالدو تألقه فسجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز بخماسية نظيفة على مضيفه ليفانتي السبت في أفضل استعداد لمباراة القمة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ضد برشلونة بعد أسبوع.

ويملك النجم البرتغالي الآن 15 هدفا في ثماني مباريات في الدوري وتقدم ريال للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة وراء برشلونة المتصدر قبل لقائهما في مدريد السبت المقبل.

ونفذ رونالدو بنجاح ركلة جزاء في الدقيقة 13 على أثر خطأ من خوانفران ضد خافيير هرنانديز وأضاف المهاجم المكسيكي هدفا آخر بضربة رأس من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف رونالدو هدفه الآخر بانطلاق من ناحية اليسار ومراوغة ثم تسديدة على يمين الحارس. وسجل جيمس رودريجيو الهدف الرابع بلمسة جميلة في الدقيقة 65 وأكمل إيسكو الخماسية بتسديدة من 18 مترا.

من جانبه قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال في مؤتمر صحفي "سيكون من المستحيل أن يسجل أحد أهدافا أكثر من رونالدو. يحتاج لمواصلة هذا المستوى وسنواصل مساعدته لتحقيق ذلك."

وأضاف "نحن نمر بمرحلة جيدة لكننا نحتاج لأن نتذكر بأن وراء هذه الأهداف تضحية وكفاح وتركيز. لن تسجل أهدافا بدون تضحية وتركيز. أفضل اللاعبين هم من يدركون ذلك."

ويستهدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يحتفل هذه الأيام بمرور عشر سنوات على مشاركته الأولى مع الفريق الكطالوني تحطيم الرقم القياسي للتهديف في الدوري والمسجل باسم تيلو زارا حين يلعب فريقه ضد إيبار.

ويتأخر النجم الأرجنتيني ميسي بفارق هدفين فقط وراء رقم زارا البالغ 251 هدفا مع اتليتيك بيلباو في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي