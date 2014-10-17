منظمة الصحة العالمية تعلن السنغال خالية من الإيبولا

جهود مكافحة تفشي الإيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن تفشي فيروس الإيبولا في السنغال انتهى رسميا لكن البلاد تبقى عرضة لاستقبال حالات إصابة أخرى من المرض الفتاك. وأضافت المنظمة في بيان أن 42 يوما (فترة العزل القصوى للمرض) مرت منذ تأكدت إصابة رجل غيني سافر إلى دكار. كما أشادت المنظمة باجتهاد السلطات السنغالية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة "في حين انتهى رسميا تفشي المرض يجعل الموقع الجغرافي للسنغال البلاد عرضة لاستقبال حالات إصابة أخرى بالإيبولا من الخارج. حيت يتعين مواصلة التحلي باليقظة لمواجهة أي حالات إصابة محتملة من خلال الالتزام الصارم بإرشادات منظمة الصحة العالمية."

في سياق متصل بتطورات المرض، قال الرئيس الأميركي" باراك أوباما" إنه يدرس تعيين مسؤول يعهد إليه بقيادة الجهود الأميركية لمكافحة تفشي فيروس الإيبولا وإنه مازال يعارض فرض حظر على السفر من غرب إفريقيا إلى بلاده.

واجتمع أوباما في مكتبه بالبيت الابيض مع مساعدين مشاركين في جهود التصدي للايبولا، وقال للصحفيين عقب الاجتماع "ربما يكون من المناسب" في مرحلة ما تعين شخص واحد لتولي مسؤولية جهود مكافحة الفيروس.

ويقاوم أوباما ضغوطا من مشرعين لفرض حظر على السفر من غرب أفريقيا, وقال إن خبراء ينصحونه ألا يفرض حظرا على السفر لأنه سيكون أقل فاعلية من الاجراءات الحالية لفحص الركاب القادمين من هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة.

لكنه أوضح إلى أن بعض الركاب ربما يحاولون دخول الولايات المتحدة تجنب لخضوع إجراءات الفحص وهو ما يؤدي إلى ظهور حالات اخرى للايبولا في الولايات المتحدة. وأكد أوباما أنه ينبغي ألا يبالغ الامريكيون بشان الايبولا لأن الفيروس لا يزال ينتقل بصعوبة ولا ينتشر في الهواء.