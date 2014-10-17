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مدرب برشلونة: سواريز جاهز للقاء ريال مدريد

17/10/2014

سواريز اثناء مباراة ودية لبرشلونة

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لويس سواريز يبدو أكثر استعدادا منذ السماح له بالعودة إلى التدريبات وسيكون جاهزا لأول ظهور له في مباراة القمة أمام ريال مدريد يوم 25 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وسيلتقي برشلونة مع ايبار الصاعد حديثا لدوري الأضواء يوم السبت عقب انتهاء العطلة الدولية إلا أن كافة الأنظار ستتركز بالفعل على المباراة التي ستقام في برنابيو مع تراجع ريال مدريد صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف برشلونة.

وستحظى المباراة بالمزيد من الاثارة لأنها ستشهد بداية مشوار سواريز صانع اللعب السابق لليفربول الانجليزي مع الفريق الكطالوني عقب إيقافه لأربعة أشهر بسبب واقعة عضه لجيورجيو كيليني مدافع إيطاليا في كأس العالم الاخيرة بالبرازيل.

وكان إيقاف سواريز في البداية يشمل كافة الأنشطة التي لها علاقة بكرة القدم إلا أنه سمح له منذ منتصف أغسطس /أب الماضي بالتدريب وخوض مباريات ودية.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي في برشلونة "سواريز بحاجة لمزيد من التحسن على الصعيد البدني نظرا لأنه كان مبتعدا لفترة طويلة إلا انه لاعب من طراز خاص ويمكن أن يوفر الكثير من الخيارات المتنوعة." واضاف "انه يتدرب بشكل جيد وسيكون جاهزا."

وتابع "عندما تتحدث عن وصول لاعب إلى نسبة استعداد تبلغ 100 في المئة فإنه من الصعب أن تحدد ما إذا كان قد وصل إلى هذه النسبة بالفعل أو إلى 90 في المئة أو 80 في المئة. لدي احساس جيد تجاهه وقد تحسن مستواه كثيرا منذ عودته للتدريبات ولعبه مع منتخب بلاده." واستطرد قائلا "يبدو مختلفا تماما الآن مقارنة بالوقت الذي عاد فيه. خوضه التدريبات كل يوم صنع فارقا كبيرا."

وقال إنريكي "سأضع في اعتباري كافة المباريات المختلفة التي جرت والمرحلة التي نمر بها هذا الموسم عقب نهاية العطلة القصيرة التي نالها الفريق." وأضاف "خاض بعض اللاعبين رحلات طويلة للعب مع منتخباتهم وهناك البعض الذي لعب أكثر من بقية زملائه وهناك مجموعة وصلت إلى أعلى مستوى لها كما أنني على علم بمن يؤدي بشكل أفضل في التدريبات."

وقال مدرب برشلونة إنه وكافة لاعبيه في غاية التركيز لمواجهة ايبار ولن يشعرون بأي قدر من التشتت بسبب مباراة ريال. وأضاف انريكي "هذه هي المباراة التي يجب ان نحوضها الآن أمام ايبار. سنواجه فريقا قويا بدأ الموسم بشكل جيد وتجاوز مجموعة من الاختبارات المبكرة."

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