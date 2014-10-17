قوات التحالف: الضربات الجوية تؤثر على تنظيم الدولة

راية تنظيم الدولة على مبنى في مدينة كوباني

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجمعة إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مقاتلي "تنظيم الدولة" تؤثر على التنظيم لكن الحملة ستستغرق وقتا. وقال الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة تركز على مدينة كوباني السورية لأن هجوم تنظيم الدولة يقدم عددا كبيرا من الأهداف.

في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة إن طيارين عراقيين أعضاء في تنظيم الدولة في سوريا يدربون زملاءهم في التنظيم على قيادة ثلاث طائرات حربية تم الاستيلاء عليها.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد نقلا عن شهود إن التنظيم يحلق بالطائرات فوق مطار الجراح السوري العسكري شرقي حلب الذي سيطر عليه مقاتلو تنظيم الدولة في المحافظة الشمالية.

من جهة ثانية، قال الجيش الأمريكي الجمعة إنه لا علم له بأي طلعات جوية لتنظيم الدولة الإسلامية "في سوريا أو غيرها" بعدما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي التنظيم يتلقون تدريبا على قيادة ثلاث طائرات مقاتلة استولوا عليها.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "لا علم لنا بأي طلعات جوية للدولة الإسلامية في سوريا أو غيرها." وأضاف رايدر "نحن مستمرون في مراقبة نشاط الدولة الإسلامية عن كثب في سوريا والعراق وسنواصل توجيه ضربات تستهدف معداتها ومنشآتها ومقاتليها ومراكز تواجدها أينما كانت."