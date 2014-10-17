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عباس يدعو لمنع المستوطنين من دخول الأقصى

17/10/2014

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة أبناء حركة فتح في القدس إلى منع المستوطنين من دخول الحرم القدسي الشريف "بأي طريقة"، وأكد عباس في كلمة أمام أعضاء حركة فتح في القدس خلال اجتماع لهم في رام الله  "لا يكفي أن نقول جاء المستوطنون بل يجب منعهم من دخول الحرم المسجد باي طريقة".

وتفرض اسرائيل قيودا على دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وتمنع دخولهم اليها الا بعد الحصول على تصاريح خاصة نادرا ما تمنحها لهم.

وخاطب عباس ابناء الحركة التي يرأسها  يجب أن يكون لدينا مطلب واحد فقط وهو ان نحمي القدس وقال القدس هي درة التاج والقدس هي العاصمة الابدية لدولة فلسطين وبدونها لن تكون دولة.  

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة منع وصولهم إلى المسجد, حيث نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وجود أي تحركات لتقييد حرية دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

وفي نفس السياق دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المسلمين الخميس إلى الدفاع عن المسجد الأقصى قائلا إن إسرائيل تحاول السيطرة على الموقع الذي كان بؤرة انتفاضة فلسطينية عام 2000.  

وقال مشعل أدعو الأمة أن تغضب من أجل الاقصى, وأهنئ هؤلاء المرابطين من الرجال والنساء والمجاهدين الذين يلتحمون مع العدو للدفاع عن الأقصى.

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