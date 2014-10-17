خالد مشعل يدعو لحمل السلاح دفاعًا عن الأقصى

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس كل قادر على حمل السلاح فى المنطقة إلى أن يدافع عن حياض المسجد الأقصى المبارك الذى يتعرض لأخطر اعتداء إسرائيلى"، مؤكدا أنه هو المعنى الحقيقى للجهاد.

وقال مشعل حسبما ذكرت وكالة صفا الإخبارية صباح الجمعة، أن المسجد الأقصى يستحق منا بذل الشهداء والتضحيات لتحريره، مطالبا بتحرك عاجل للدفاع عنه فى ظل تصاعد عمليات الاعتداء عليه.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العرب بالاضطرابات الإقليمية وخصوصا فى سوريا والعراق وتحاول إحكام السيطرة على المسجد الأقصى.

وردا على سؤال حول احتمالات اشتعال حرب جديدة، أكد مشعل أنه لا أحد يسعى للحرب شعبنا الفلسطينى له الحق فى الدفاع عن نفسه المقاومة هى وسيلتنا الوحيدة من اجل قضايانا المختلفة