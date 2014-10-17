البث الحي
منوعات

خالد مشعل يدعو لحمل السلاح دفاعًا عن الأقصى

17/10/2014

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس كل قادر على حمل السلاح فى المنطقة إلى أن يدافع عن حياض المسجد الأقصى المبارك الذى يتعرض لأخطر اعتداء إسرائيلى"، مؤكدا أنه هو المعنى الحقيقى للجهاد.

وقال مشعل حسبما ذكرت وكالة صفا الإخبارية صباح الجمعة، أن المسجد الأقصى يستحق منا بذل الشهداء والتضحيات لتحريره، مطالبا بتحرك عاجل للدفاع عنه فى ظل تصاعد عمليات الاعتداء عليه.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العرب بالاضطرابات الإقليمية وخصوصا فى سوريا والعراق وتحاول إحكام السيطرة على المسجد الأقصى.

وردا على سؤال حول احتمالات اشتعال حرب جديدة، أكد مشعل أنه لا أحد يسعى للحرب شعبنا الفلسطينى له الحق فى الدفاع عن نفسه المقاومة هى وسيلتنا الوحيدة من اجل قضايانا المختلفة

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)

إحراق جثامين مسلمين ماتوا بفيروس كورونا رغم اعتراض عائلاتهم

مسلمون سريلانكيون يؤدون الصلاة (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)