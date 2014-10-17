تويتر يطرح خدمة جديدة للاستماع المباشر للمقاطع الصوتية

شعار موقع تويتر

يعتزم موقع تويتر السماح للمستخدمين بتشغيل تدوينات صوتية ومقاطع موسيقية وصوتية أخرى من صفحاتهم مباشرة وإرسال تعليقات عبر خدمة جديدة صممت بالشراكة مع موقع ساوند كلاود للموسيقى الذي مقره برلين.

وقدم تويتر الخميس الخدمة الجديدة تحت إسم "أوديو كارد" التي يمكن للمستخدمين من خلالها الاستماع إلى طائفة من المحتويات الصوتية اثناء تصفح سجلهم على الموقع.

وتعهد تويتر في البداية بتوفير محتويات صوتية من شركاء موقع ساوند كلاود ومنهم فريق كولدبلاي الغنائي وشركة ومجموعة وورنر ميوسك للموسيقى ومواقع إخبارية مثل صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي.ان.ان. وقال تويتر إنه يحاول إتاحة محتويات من شركاء أخرين في المستقبل.

ولم يوضح تويتر كيف سيتم تطوير الخدمة الجديدة لكنه أكد انها تتيح للموسيقيين فرصة نشر المقاطع الصوتية الحصرية. وقال "سيكون بمقدور الكثير من الفنانين الموسيقيين والمبدعين مشاركة المحتويات الحصرية والفورية مع ملايين المستمعين على تويتر."

يأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة لتويتر بعدما سبقها منافسون مثل أبل وغوغل إلى المنافسة في مجال التنزيل المباشر للموسيقى الذي يعد القطاع الأسرع نموا في سوق الموسيقى التي يهيمن عليها موقع آيتونز.