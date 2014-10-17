السلطات العراقية تفرض حظر تجوال شامل في الرمادى

أفاد مصدر امنى في قيادة شرطة محافظة الأنبار، الجمعة، أن القوات الأمنية فرضت حظر تجوال شامل في مدينة الرمادى مركز المحافظة حتى اشعار اخر.

ونقلاً عن المصدر الأمني، قوله أن القوات الأمنية فرضت حظرا على تجوال المركبات والدراجات النارية والأشخاص في عموم مناطق مدينة الرمادى، مشيرا إلى أن الحظر بدأ الساعة الواحدة ليلا وحتى اشعار اخر.

وأضاف المصدر الأمنى الذى طلب عدم الكشف عن أسمه أن هذا الحظر جاء بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية المجاميع الإرهابية استهداف القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الرمادى".

يذكر أن تنظيم الدولة يسيطر على على مساحات واسعة في كل من سورية والعراق ويسعى إلى توسيع نطاق نفوذه مما اثار قلق الدول المجاورة . وشكلت الولايات المتحدة تحالفا عربيا ودوليا بقيادتها للتصدى للتنظيم.