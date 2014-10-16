ميركل تطالب موسكو بالإلتزام باتفاقيات الهدنة مع أوكرانيا

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس الحكومة الروسية بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات الهدنة مع أوكرانيا.

وقالت ميركل في بيان حكومى بشأن القمة الأوروبية الآسيوية أمام البرلمان الألمانى بوندستاج اليوم على روسيا القيام بالدور الحاسم لتخفيف حدة التصعيد.

وتعتزم ميركل الالتقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكرانى بيترو بوروشينكو على هامش هذه القمة التى تحتضنها مدينة ميلانو الإيطالية اليوم وغدا الجمعة.

وعلى الرغم من اتفاقيات الهدنة بين موسكو وكييف، فإن هناك ما يزيد على 300 قتيل خلال الأسابيع الماضية في شرق أوكرانيا.