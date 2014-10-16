منظمة الصحة تؤيد رفع الضرائب لكبح التدخين

أقرت منظمة الصحة العالمية قواعد استرشادية تحث دول العالم على زيادة الضرائب على التبغ ومنتجاته للمساعدة على الحد من التدخين.

وجرى إقرار القواعد الاسترشادية "التي تركت للبلدان حرية تحديد معدلات الضرائب الخاصة بها" في مؤتمر للدول الأعضاء في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وتهدف الاتفاقية "التي ابرمتها 179 دولة" إلى الحد من استخدام التبغ وتحسين الأوضاع الصحية في العالم.

وجاء في القواعد الاسترشادية أن "أي سياسة لزيادة ضرائب التبغ بما يعني فعليا زيادة حقيقية في الأسعار ستساعد على تقليل استخدام التبغ". وأشارت في البيان إلى أن الشبان وغيرهم من أصحاب الدخول المنخفضة هم الأكثر استجابة للتغيرات في الضرائب والأسعار.

ويجيء إقرار القواعد الاسترشادية الجديدة في الوقت الذي يحذوا فيه المزيد من البلدان النامية حذو دول متقدمة كثيرة في تبني إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الهندية الأربعاء إلزام شركات التبغ بوضع تحذيرات مصورة ومكتوبة على 85% من أغلفة علب السجائر في الأسواق في ثاني أكثر بلدان العالم سكانا.

واقترحت منظمة الصحة العالمية في السابق معدلا استرشاديا للضرائب على التبغ هو 70% من سعر التجزئة لكل علبة سجائر كهدف لحماية الأرواح لكنها امتنعت في القواعد الاسترشادية الجديدة عن التوصية بمعدل مناسب لجميع البلدان.

فقالت منظمة الصحة العالمية عن القواعد الاسترشادية "لا يوجد مستوى مثالي واحد للضرائب على التبغ يمكن تطبيقه على جميع البلدان بسبب الاختلافات في أنظمة الضرائب والظروف الجغرافية والاقتصادية وأوضاع الصحة العامة والأهداف المالية" لكل بلد.

وأوصت المنظمة في قواعدها الاسترشادية الجديدة بتخصيص عائدات من ضرائب التبغ لبرامج مثل زيادة الوعي بمخاطر التدخين ودعم الصحة والوقاية من الأمراض للمساعدة في كبح استخدام التبغ.