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مقتل 36 شخصا بهجمات بمناطق مختلفة ببغداد

16/10/2014
المارة يتجمعون حول مكان الهجوم بالسيارات المفخخة في بغداد (رويترز)

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 98 آخرون جراء هجمات بأربع سيارات مفخخة وقصف بقذائف المورتر وقعت كلها خلال ساعتين على مناطق تسكنها أغلبية شيعية في العاصمة العراقية بغداد الخميس.

فقد فجر مهاجم انتحاري سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 28 شخصا، وبعد مرور 45 دقيقة انفجرت سيارتان ملغومتان أخريان غرب بغداد مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 35.

وبعد دقائق سقطت خمس قذائف مورتر على حي الشعلة مما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 21 آخرين، ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب من حي الشعلة فقتلت ستة أشخاص وأصابت 14 آخرين.

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