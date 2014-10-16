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طائرات دون طيار بريطانية ستشارك بهجمات التحالف

16/10/2014
طائرة ريبر دون طيار تحلق فوق إحدى القواعد الأميركية (أرشيف-Getty)

قالت بريطانيا الخميس إنها قررت إرسال طائرات مسلحة بلا طيار إلى العراق للمشاركة في ضرب مقاتلي تنظيم الدولة ودعم طائرات تورنادو البريطانية التي تشن بالفعل ضربات جوية هناك.

وتشارك بريطانيا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يضم دولا من الشرق الأوسط يحاول وقف تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في بيان مكتوب للبرلمان إن طائرات "ريبر" بلا طيار التي تقرر إرسالها إلى العراق هي من الطائرات المشاركة في الحرب الأفغانية وسيعاد نشرها.

وقال فالون "ريبر هي طائرة المملكة المتحدة المسلحة الوحيدة التي يتم توجيهها عن بعد وستضيف إلى قدرة القصف التي نوفرها بالفعل".

وأضاف أن استخدامها سيكون محكوما بقواعد الاشتباك المعمول بها حاليا وهو ما يعني قصر عملياتها على العراق.

ووافق البرلمان البريطاني الشهر الماضي على شن ضربات جوية على تنظيم الدولة في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية لكن بريطانيا لا تشن ضربات جوية في سوريا.

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