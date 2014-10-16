البث الحي
منوعات

تشون ينج يأمل في بدء حوار مع الطلبة الأسبوع المقبل

16/10/2014

قال رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج ليونج تشون ينج الخميس إنه يأمل ان تجري حكومته محادثات مع الطلبة المطالبين بالديمقراطية قريبا في الأسبوع المقبل.

وأدلي ليونج بهذه التصريحات بعد أسبوعين من الاحتجاجات التى اصابت مناطق من المدينة بالشلل. ويطالب المحتجون بانتخابات حرة عام 2017 كما طالبوا بتنحي ليونج لكن بكين تتمسك بالموافقة أولا على المرشحين لمنصب رئيس السلطة التنفيذية قبل الانتخابات.

وكانت أمينة السلطة التنفيذية كارى لام قد ألغت محادثاتها مع زعماء الطلبة اوائل الشهر الماضي قائلة ان الحوار البناء مستحيل.

المزيد من منوعات

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

قرصنة وثائق لقاح فايزر خلال هجوم إلكتروني في أوربا

لقاح شركة فايزر حقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا (رويترز)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)