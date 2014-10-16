تشون ينج يأمل في بدء حوار مع الطلبة الأسبوع المقبل

قال رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج ليونج تشون ينج الخميس إنه يأمل ان تجري حكومته محادثات مع الطلبة المطالبين بالديمقراطية قريبا في الأسبوع المقبل.

وأدلي ليونج بهذه التصريحات بعد أسبوعين من الاحتجاجات التى اصابت مناطق من المدينة بالشلل. ويطالب المحتجون بانتخابات حرة عام 2017 كما طالبوا بتنحي ليونج لكن بكين تتمسك بالموافقة أولا على المرشحين لمنصب رئيس السلطة التنفيذية قبل الانتخابات.

وكانت أمينة السلطة التنفيذية كارى لام قد ألغت محادثاتها مع زعماء الطلبة اوائل الشهر الماضي قائلة ان الحوار البناء مستحيل.