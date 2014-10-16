تسعة مصابين بانفجار عبوتين بمدينة طنطا بمصر

مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا في مصر (أرشيف)

قال محمد شرشر وكيل وزارة الصحة المصرية في محافظة الغربية "وسط الدلتا" إن تسعة أشخاص أصيبوا الخميس جراء انفجار عبوتين ناسفتين محليتي الصنع في مدينة طنطا عاصمة المحافظة التي تقع في وسط دلتا النيل.

وقال محمد شرشر لرويترز في اتصال هاتفي إن المصابين نقلوا إلى مستشفى المنياوي العام بالمدينة.

وقالت مصادر أمنية إن خبراء المفرقعات عثروا على قنبلة ثالثة بدائية الصنع قرب مسجد السيد البدوي. وتقام الليلة احتفالات شعبية واسعة بناسبة مولد السيد البدوي.

وقال شاهد عيان إن حالة من الذعر أصابت المحتفلين بعد وقوع الانفجارين.

من جهته أورد موقع بوابة الأهرام الإلكتروني الرسمي المصري على صفحته تصريحا لمصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية قال فيه بأنه فى حوالى الساعة 6.15 من مساء الخميس انفجرت عبوتان "بدائيتا الصنع" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أمام أحد المطاعم بمحيط مسجد السيد البدوى الذى يشهد الاحتفال السنوى بمولده.

وأوضح المصدر الأمني أن الانفجارين أسفرا عن تطاير واجهة المحل الزجاجية وإصابة عامل بالمطعم وضابط شرطة بإصابات بسيطة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتابع أن قوات الحماية المدنية بصحبة خبراء المفرقعات توجهت على الفور إلى موقع الحادث وتم فرض طوق أمني حول منطقة الانفجار وجار تمشيط المنطقة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الأربعاء عن إصابة 13 شخصاً بينهم طفلة وسيدة وضابط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة بميدان الإسعاف قرب دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة ليلة الأربعاء وأضافت الوزارة أن ثلاثة منهم في حالات خطرة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الشرطة فرضت طوقا أمنياً حول المنطقة، وأُوقفت خدمة مترو الأنفاق بمحطة "أحمد عرابي" مؤقتا، كما أُغلق شارع رمسيس أمام حركة المرور لتمشيطه والتأكد من خلوه من أي عبوات ناسفة أخرى.

وأضاف أن العبوة الناسفة محلية الصنع وهي من النوع المستخدم في تفجيرات سابقة مماثلة، كما أظهرت المعاينة الأولية أن العبوة تم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف محمول، وكلفت النيابة المعمل الجنائي بفحص بقايا العبوة المنفجرة، وأمرت رجال المباحث بسرعة ضبط الجناة.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري عن مصادر أمنية أن الدلالات الأولية تشير لتورط "خلية الأنصار والمهاجرين".