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الصحة العالمية تعلن ارتفاع ضحايا فيروس إيبولا إلى 4493

16/10/2014

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس إيبولا إلى 4493 قتيلا، ونحو تسعة آلاف مصاب تم رصد حالاتهم في سبع دول على الأقل، بينها خمس دول أفريقية.

ونقلت شبكة سى إن إن الأمريكية، عن المنظمة قولها  في بيان إن العدد الإجمالى لحالات الوفاة المسجلة حتى 12 أكتوبر الجارى بلغ 4493 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 8997 حالة تم تسجيلها في كل من غينيا وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وإسبانيا والولايات المتحدة، فيما يعتقد تسجيل حالات إصابة في عدد من الدول الأخري.

وأشار بيان المنظمة، إلى أن من بين حالات الإصابة بفيروس "إيبولا" يوجد 427 حالة لعاملين بالقطاع الطبى، توفي 236 حالة منها، وكانت تقديرات لمراكز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن عدد المصابين بالمرض الذى يواصل الانتشار منذ مارس الماضى قد يرتفع إلى نحو 1.4 مليون شخص خلال أربعة شهور.

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