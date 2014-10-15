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13 جريجاً في انفجار وسط القاهرة

15/10/2014

أعلنت وزارة الصحة إصابة 13 شخصاً بينهم طفلة وسيدة وضابط شرطة إثر انفجار عبوة  ناسفة  بميدان الإسعاف قرب دار القضاء العالي، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، ليل الثلاثاء، وأضافت الوزارة أن ثلاثة منهم في حالات خطرة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الشرطة فرضت طوقا أمنياً حول المنطقة، وأُوقفت خدمة مترو الأنفاق " أحمد عرابي" مؤقتا، وأُغلق شارع رمسيس أمام حركة المرور لتمشيطه والتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة أخرى.

وأضاف أن العبوة الناسفة محلية الصنع من النوع المستخدم في تفجيرات سابقة مماثلة، كما أظهرت المعاينة الأولية أن العبوة تم تفجيرها عن بعد بواسطة تليفون محمول،  وكلفت النيابة المعمل الجنائي لفحص بقايا العبوة المنفجرة، وأمرت رجال المباحث بسرعة ضبط الجناة.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري عما وصفها بمصادر أمنية أن الدلالات الأولية تشير لتورط "خلية الأنصار والمهاجرين".

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