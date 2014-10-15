مصر تنفي قيام طائرات مصرية بقصف بنغازي

صورة أرشيفية لمقاتلة ميغ 21 شوهد مثلها في سماء بنغازي (EPA)

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير علاء يوسف ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام طائرات مصرية بقصف مواقع لجماعات إسلامية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في خبر مقتضب "نفى السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ما رددته بعض الوسائل الإعلامية من قيام طائرات مصرية بقصف أهداف في ليبيا".

وكانت وكالة أسوشيتد بريس الأميركية ووكالات أخرى قد نقلت عن مسؤولين مصريين قولهما إن طائرات حربية مصرية تقوم بقصف مواقع جماعات مسلحة في بنغازي شرقي ليبيا ضمن عملية واسعة للقضاء على هذه الجماعات.

وذكرت الوكالة أن المسؤولين المطلعين على العملية أضافا أن استخدام الطائرات هو جزء من عملية حربية تقودها مصر ضد ما وصفاه بالمليشيات المسلحة والتي تتضمن في وقت لاحق قوات برية ليبية دربت أخيرا على يد القوات المصرية.

وأفادت الوكالة أن العملية التي من المتوقع أن تستمر ما بين ثلاثة وستة أشهر، تشارك فيها زوارق بحرية مصرية كمركز للعمليات في المتوسط وأن مصر تنسق بطريقة مباشرة مع قائد الأركان الليبي الذي عين أخيرا والذي زار مصر عدة مرات.

وكانت مصادر مصرية وليبية أكدت مساء الأربعاء أن طائرات حربية مصرية تشارك في قصف مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ضمن هجوم تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بهدف استعادة المدينة من الثوار.

وأكد مسؤولان حكوميان مصريان طلبا عدم كشف اسميهما لأسوشيتد برس أن مشاركة الطائرات المصرية تأتي ضمن عملية برية بدأتها اليوم الأربعاء قوات حفتر ضد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.

ولكن الرئاسة المصرية نفت ما نسبته الوكالة للمسؤوليْن المصريين من قيام طائرات مصرية بقصف مواقع لقوات إسلامية في مدينة بنغازي الليبية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في خبر مقتضب "نفى السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ما رددته بعض الوسائل الإعلامية من قيام طائرات مصرية بقصف أهداف في ليبيا".

من جهته أكد عضو مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق طارق الجروشي لوكالة أسوشيتد برس، أن الطائرات المصرية التي تقصف بنغازي يقودها طيارون ليبيون.

ولكن قائد سلاح الجو بقوات حفتر نفى -في تصريحات لوكالة الأناضول التركية- مشاركة طائرات مصرية في هجوم على مواقع كتائب إسلامية في مدينة بنغازي .

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان من قبل مسؤولين مصريين عن مشاركة الطيران المصري في الحرب التي يشنها خليفة حفتر منذ مايو الماضي على مدينة بنغازي.

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالي أسبوع فقط من زيارة وفد يقوده عبد الله الثني رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق للقاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث طلب من مصر دعما عسكريا للقوات الموالية لحكومته وفقا لتقارير.

وقال الثني إنه اتفق مع الجانب المصري على التنسيق التام بشأن تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وتدريب مصر للقوات التابعة لحكومته لرفع كفاءتها القتالية. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تدرب مصر كذلك أفراد الشرطة الليبية.

وقبل أسابيع تم الكشف عن مسودة اتفاقية وقعتها حكومة الثني مع مصر, وتسمح بإرسال قوات مصرية إلى ليبيا. وفي الآونة الأخيرة دعت القاهرة مرارا المجتمع الدولي إلى مواجهة ما تسميه تطرفا وإرهابا في ليبيا.

من جهته أكد مسؤول في مجلس شورى ثوار بنغازي لوكالة أسوشيتد برس أن الطائرات المصرية تقلع من قاعدة جوية في مدينة البيضاء شرقي بنغازي, مشيرا إلى وجود سفن حربية مصرية في موانئ الشرق الليبي, ومتهما مصر بدفع الليبيين إلى الاقتتال.

وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا مشاركة طائرات مصرية وإماراتية في الغارات التي استهدفت مواقع بليبيا في أغسطس/آب الماضي لقوات "فجر ليبيا" المشكلة من الثوار ومن وحدات تابعة لرئاسة الأركان الليبية, مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا. ونفت القاهرة حينها مشاركة طائراتها في القصف.