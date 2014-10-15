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مسلحون يقتلون نائبا برلمانيا سوريا بحماة

15/10/2014
وريس اليونس (صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية)

ذكرت الوكالة العربية السورية للانباء "سنا" الأربعاء أن مسلحين فتحوا النار على نائب برلماني سوري في سيارته خارج مدينة حماة في غرب البلاد مما أدى إلى مقتله هو ومدني آخر.

وأضافت أن الهجوم على وريس اليونس وقع في وقت متأخر من الثلاثاء ونفذه "إرهابيون" مجهولون في إشارة إلى المقاتلين المعارضين للقوات الحكومية في الصراع السوري المندلع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتشتبك القوات الحكومية بانتظام مع جماعات تشمل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وكتائب إسلامية أخرى في حماة. وتقع المحافظة في شريط من الأرض في غرب سوريا يمثل أولوية بالنسبة لدمشق.

وأضافت الوكالة في خبرها أن اليونس وهو في منتصف الأربعينات كان يمثل حماة في مجلس الشعب السوري. وذكرت أن "إرهابيين أطلقوا الرصاص على سيارة اليونس عند مفرق أم الطويقية على طريق حماة-السلمية" وأنه لقي حتفه بعدما جراء طلقات رصاص أصابت صدره. وأضافت أن مدنيا تصادف مروره في سيارة أخرى قتل أيضا.

وكانت طائرات سورية نفذت الأربعاء غارات على الريف في شرق محافظة حماة وأسقطت مروحية براميل متفجرة في الشمال حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو جماعة مراقبة مقرها بريطانيا تتابع الصراع السوري.

وقال المرصد إن القوات الحكومية اشتبكت مع جبهة النصرة وكتائب إسلامية في الشمال.

وعلى حدود سوريا مع تركيا كثفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة من الضربات الجوية في اليومين الماضيين ضد مقاتلي تنظيم الدولة الذين يحاصرون بلدة كوباني الكردية بعدما بدأ تقدم التنظيم يهدد استقرار تركيا.

يذكر أن هجمات عديدة استهدفت مسؤولين بالحكومة السورية منذ بدء الأزمة في 2011.

وفي عام 2012 قتل مفجر انتحاري ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في نظام بشار الأسد في العاصمة وفي إبريل الماضي نجا رئيس الوزراء من هجوم بقنبلة على موكبه في دمشق أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

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