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امتيازات مختلفة للنساء العاملات في فيسبوك وأبل

15/10/2014

فيسبوك وأبل اثنتان من عمالقة الشركات في وادي السليكون، تقدمان لأول مرة في امتيازات هي الأولى من نوعها ، دفع تكاليف عمليات تجميد بويضات العاملات لضمان إنجابهن، وذلك في مسعى لتعزيز الولاء الوظيفي واجتذاب المواهب والخبرات النسائية في ظل هيمنة الذكور على الشركات التكنولوجية، أي أن الأسباب غير طبية.

وتعتزم أبل دفع نحو 20 ألف دولار لكل موظفة سواء الأساسيات أو بنظام التعاقد المؤقت، في يناير العام المقبل، للمستشفيات والمراكز الطبية التي تعنى بتجميد وتخزين البويضات.

وقالت أبل في بيان نشرته "نواصل توسيع نطاق الامتيازات المقدمة للمرأة بتمديد إجازة الأمومة علاوة على (تحمل تكاليف) تجميد البويضات في إطار دعمنا الكبير لعلاجات العقم."

وذكرت محطة تلفزيون NBC نيوز يوم الثلاثاء أن فيسبوك بدأت مؤخرا في تحمل نفقات عمليات تجميد البويضات لأغراض غير علاجية لتصبح واحدة من أولى الشركات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا التي تقدم هذا الامتياز.

وأشارت بريجيت آدمز مؤسسة منتدى Eggsurance.com  أن وجود مهنة عالية المستوى في حياة المرأة قد يُصعب عليها إنجاب الأطفال ، لذلك فإنه لابد من هذا الاستحقاق بدعم مادي أرباب العمل .

يشار إلى أن تكاليف تجميد البويضات  مرتفعا للغاية حيث يصل إلى ما لا يقل عن 10000 $ لكل جولة، بالإضافة إلى 500 دولار أو أكثر سنويا للتخزين.

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