الحديدة في قبضة الحوثيين

سيطرمسلحو جماعة الحوثي على مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد أن دخلوها أمس الثلاثاء .

فقد عزز الحوثيون تمركزهم في نقاط استراتيجية بمدينة الحديدة بينها القاعدة العسكرية البحرية ومخازن السلاح والمطار والميناء الواقع شمال مضيق باب المندب، كما نشروا عناصرهم بكثافة عند مداخل المدينة.وذلك في أكبر حركة تمددية تؤشر على سعيهم للتوسع على الشريط الساحلي حتى "باب المندب" على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت مصادر للجزيرة أن السلطات اليمنية وقوات الأمن والجيش لم تبد أدنى مقاومة تذكر ضد الحوثيين، وأكد ذلك مصدر أمني بأن إدارة أمن محافظة الحديدة تلقت ما وصفتها بتوجيهات عليا تقضي بعدم الاصطدام مع المسلحين الحوثيين.

من جانبه، قال عضو المجلس السياسي للجماعة حسن الصعدي إن التحرك نحو المدينة سببه مخاوف من وجود بقايا تتبع لعلي محسن الأحمر وتنظيم القاعدة. وأضاف الصعدي في اتصال مع الجزيرة أن التوجه للحديدة جاء بالتنسيق مع الحكومة ووفقا لتعليمات وزير الداخلية اليمني.

بالمقابل، اتهم عضو الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج الحوار الوطني " رياض ياسين" جماعة الحوثي بالتورط في دعم عودة النظام اليمني السابق للحكم وأن السيطرة على الحديدة فيها إهانة لكل اليمنيين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تكليف خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة شراكة وطنية بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعه الحوثيون والرئاسة اليمنية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

على صعيد آخر، يسعى الحوثيون -بحسب مصادر سياسية- إلى التقدم باتجاه محافظة مأرب في الشرق حيث منابع النفط، وأكد مصدر قبلي للفرنسية "وصول مسلحين حوثيين إلى مأرب جوا من مطار صنعاء".