إعلان خلو نيجيريا والسنغال من الإيبولا خلال أيام

الجهود الطبية بليبيريا لمكافحة تفشي الإيبولا (EPA)

قالت منظمة الصحة العالمية إن نيجيريا والسنغال قد يتم إعلان خلوهما من الإيبولا في غضون أيام بعد مرور 42 يوما لم تكتشف خلالها أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس القاتل.

وأضافت المنظمة في بيان "إذا استمرت المراقبة الفعالة الموجودة بالفعل لرصد الحالات الجديدة ولم يتم اكتشاف حالات خلال اللأيام المقبلة ستعلن المنظمة إنهاء تفشي مرض فيروس الإيبولا في السنغال في 17 أكتوبر"، وبالنسبة لنيجيريا سيتم إعلان خلوها من المرض في 20 أكتوبر.

وكان يوجد بالسنغال حالة واحدة مؤكدة مصابة بالإيبولا لكنه تعافى ومن الواضح أنه لم ينقل العدوى إلى أي شخص آخر.

وفي نيجيريا تسبب مسافر وصل من ليبيريا في تفش للفيروس أودى بحياة ثمانية أشخاص معظمهم من موظفي الصحة قبل أن يمكن احتواؤه.

وقالت المنظمة إنه في الدول الثلاث الأكثر تضررا وهي ليبيريا وسيراليون وغينيا فإن "اكتشاف حالات جديدة مستمر في مناطق يبدو أنها يجري محاولة احتواء تفشي المرض بها ".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الانتظار لمدة 42 يوما من وقت اكتشاف آخر شخص أثبتت التحاليل عدم إصابته بالفيروس يعطي الثقة الكافية لإعلان إنهاء تفشي الفيروس.

ومن ناحية أخرى بدأت بريطانيا الثلاثاء فحص المسافرين الواصلين إلى مطار هيثرو -أكثر مطارات لندن ازدحاما- قادمين من غرب أفريقيا لاكتشاف أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا.

وقال وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت إن بريطانيا تتوقع أن ترى عددا قليلا من حالات الإصابة بالإيبولا في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

وبنهاية الأسبوع القادم سيتم توسيع برنامج فحص الركاب ليشمل مطار جاتويك وسكك حديد يوروستار الذي يربط بريطانيا بأوروبا.

وبدأت الولايات المتحدة تطبيق الفحص في مطار جون كنيدي بنيويورك وسيبدأ تطبيق الفحص في أربعة مطارات أميركية كبرى أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأدى أسوأ تفش مسجل للإيبولا إلى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا.