أحمد طعمة رئيساً للحكومة السورية المؤقتة مجدداً

أسفرت نتائج فرز أصوات الهيئة العامة لائتلاف المعارضة السورية عن فوز أحمد طعمة برئاسة الحكومة السورية المؤقتة بحصوله على ثلاثة وستين صوتا من مجموع خمسة وستين صوتوا في الجلسة، فيما نال منافسه "محمد نجار" على صوت وخرجت ورقة بيضاء.

وكانت اجتماعات طالت 6 أيام للهيئة العامة للائتلاف قد شهدت خلافات حادة حول تسمية رئيس الحكومة وقانونية السماح لممثلي المجلس العسكري الأعلى في التصويت، انتهت بانسحاب عدد كبير من الجلسة الأخيرة من بينهم رئيس الائتلاف هادي البحرة، و المجلس الوطني الكردي، والكتلة الآشورية والكتلة الديمقراطية وكتلة "القرار المستقل".

يذكر أن عدد أعضاء الائتلاف 110 والنصاب القانوني الواجب تحققه هو 56 بينما شارك في الانتخاب 65عضوا.

وقد حضر الأمن التركي مقر اجتماع الائتلاف ، للحيلولة دون وقوع صدامات بين وفدي المجلس العسكري المقال والجديد الحاضرين، علماً أن أعضاء المجلس العسكري الجديد صوتوا لصالح "طعمة".