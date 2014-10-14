وفاة مسؤول طبي أممي بالإيبولا كان يعالج بألمانيا

مستشفى لايبزيغ الذي كان يعالج به الموظف الأممي (EPA)

توفي موظف سوداني تابع للأمم المتحدة أصيب بفيروس إيبولا وكان يتلقى العلاج منذ الخميس في أحد مستشفيات لايبزيغ شرق ألمانيا بعد نقله من ليبيريا، حسبما أفاد مصدر طبي الثلاثاء.

وأعلن المصدر في بيان أن "المصاب بفيروس إيبولا توفي خلال الليل في عيادة سانت جورج في لايبزيغ".

وأضاف البيان أنه و"على الرغم من العناية الطبية المكثفة وكل جهود الطاقم الطبي فإن المسؤول الطبي التابع للأمم المتحدة والبالغ من العمر 56 عاما توفي متأثرا بالعدوى".

والضحية واحد من ثلاثة مصابين بالفيروس نقلوا إلى ألمانيا للعلاج. وفي الرابع أكتوبر شفي المريض الأول وهو خبير سنغالي لدى منظمة الصحة العالمية وغادر المستشفى في هامبورغ (شمال) حيث كان يتلقى العلاج.

يذكر أن مريضا آخر وهو مواطن أوغندي يعمل لدى منظمة إنسانية إيطالية يتلقى العلاج منذ الثالث أكتوبر بإحدى مستشفيات فرانكفورت غرب ألمانيا أيضا.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الثلاثاء في نيويورك بشأن انتشار فيروس إيبولا، ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسرة الدولية إلى مضاعفة الجهود من أجل التصدي للوباء الذي أوقع أكثر من أربعة آلاف ضحية حتى الآن.