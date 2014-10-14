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مقتل أميركي وجرح آخر بإطلاق نار بالرياض

14/10/2014

اللواء منصور التركي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن الدافع وراء قتل مواطن أمريكي بالرصاص وإصابة آخر في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء لم يعرف بعد وإن التحقيقات جارية. وأضاف لرويترز أن الجاني الذي أصيب في الهجوم ثم احتجز مواطن سعودي مولود في الولايات المتحدة. وقال إن مواطنا أمريكيا ثالثا في سيارة شاهد الهجوم.

في سياق متصل، ذكر مسؤول إعلامي سعودي أن الشرطة  تمكنت من اعتقال الشخص الذي قتل مواطنا الأمريكي.  وأفادت وكالة الانباء السعودية (واس) نقلا عن الناطق الإعلامي لشرطة  منطقة الرياض، بأنه "عند الساعة 02:49 من ظهر الثلاثاء.. تعرض  شخصان في سيارتهما لإطلاق نار في أثناء توقفهما عند إحدى محطات الوقود  بالقرب من ملعب الملك فهد شرق مدينة الرياض".

وأضاف: "وعلى الفور باشرت قوات الأمن الحادث وتمكنت بعد توفيق الله من  محاصرة المعتدي وتبادل إطلاق النار معه وإصابته والقبض عليه، وقد نتج عن  هذا الاعتداء مقتل أحد الأشخاص الذين في السيارة وإصابة الآخر بإصابة  متوسطة".

وقال: "واتضح أنهما من حملة الجنسية الأمريكية، وقد باشرت الجهات  المختصة إجراءاتها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".

ولم ترد على الفور السفارة الامريكية في الرياض على طلبات بالتعليق على  الحادث.  يذكر ان هجمات ارهابية استهدفت في عام 2003امريكيين في السعودية قتلت   39 شخصا رغم أنه لم تقع اي حوادث كبرى في السنوات الاخيرة

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