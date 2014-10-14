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مقاتلات تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني

14/10/2014
صورة أرشيفية لمقاتلة تركية أثناء إقلاعها (EPA)

قصفت مقاتلات تركية ليلة الثلاثاء مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بجنوب شرق البلاد، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الحزب في مارس 2013، حسبما أفادت مصادر أمنية تركية.

وأوضحت تلك المصادر أن مقاتلات من سلاح الجو التركي قصفت مواقع للحزب في قرية دغليجا جنوب شرق البلاد  في محافظة هكاري ذات الغالبية الكردية المحاذية للعراق.

وتاتي تلك الغارات بعد أيام على أعمال عنف تخللت تظاهرات موالية للأكراد في كل أنحاء تركيا أوقعت 34 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى وأضرارا مادية جسيمة.

ونظمت التظاهرات احتجاجا على رفض حكومة أنقرة تقديم مساعدة عسكرية لمدينة كوباني "عين العرب" التي تسكنها أغلبية من الأكراد عند الحدود السورية والتي دخل تنظيم الدولة الإسلامية إلى بعض مناطقها.

وكانت تركيا بدأت في خريف 2012 محادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان لوضع حد للتمرد المسلح الذي يشنه حزبه منذ 1984 وأوقع قرابة 40 ألف قتيل.

وأعلن المتمردون الأكراد وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في مارس وبدأوا بسحب قسم من مقاتليهم من تركيا باتجاه قواعدهم في جبل قنديل بشمال العراق. إلا أنهم علقوا العملية قبل عام معللين ذلك بأن النظام في أنقرة لم يلتزم بتعهداته إجراء إصلاحات للأقلية الكردية في البلاد والبالغ عددها 15 مليون شخص.

وعاد التوتر بين الجانبين فجأة منذ هجوم جهاديي تنظيم الدولة على مدينة عين العرب "كوباني بالكردية" الكردية السورية على الحدود التركية.

وحذر أوجلان من أن سقوط كوباني سيكون معناه انهيار عملية السلام وأنذر الحكومة بضرورة القيام بمبادرات قبل الأربعاء.

من جهته تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببذل كل الجهود لمواصلة الحوار وذلك رغم تنديده بالتظاهرات العنيفة.

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