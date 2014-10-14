قوات التحالف تنفذ 21 ضربة جوية قرب مدينة كوباني

قصف على مدينة كوباني

قال الجيش الأمريكي الثلاثاء إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة جوية قرب كوباني في سوريا في اليومين الماضيين لإبطاء تقدم مقاتلي تنظيم الدولة، لكنه حذر من أن الوضع ما زال غير مستقر على الأرض.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ضربة أصابت مصفاة لتكرير النفط قرب دير الزور. وأضافت أن ضربات أخرى دمرت منطقتي تجمع لمقاتلي التنظيم ودمرت أو ألحقت أضرارا بمبان تابعة للتنظيم الدولة.

وأشار الجيش إن ثمة مؤشرات على أن الضربات الجوية أبطأت تقدم التنظيم في كوباني لكنه حذر من أن الوضع على الأرض ما زال غير مستقر وأن مقاتلي التنظيم يحاولون كسب أراض وأن الميليشيا الكردية "تواصل الصمود".

في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء إن عشرة جنود سوريين على الأقل بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة في مواجهة برية نادرة بين الطرفين في محافظة دير الزور في شرق البلاد.

وقال المرصد في بيان إن "اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح الثلاثاء بين عناصر تنظيم الدولة ولواء إسلامي مبايع له من جهة وقوات النظام من طرف آخر في منطقة حويجة صكر."

وأضاف المرصد أن "تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي اللواء الإسلامي تمكنوا من سحب جثث 5 عناصر لقوات النظام أحدهم ضابط برتبة مقدم بينما لقي مقاتل آخر مصرعه في الاشتباكات كذلك استشهد رجل جراء إصابته بطلق ناري خلال الاشتباكات العنيفة والمستمرة بين الطرفين."