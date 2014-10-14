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طالبان تكثف هجماتها ضد رجال الشرطة

14/10/2014
 

كشف مسؤول أفغاني أن مقاتلي حركة طالبان قتلوا ستة من رجال الشرطة خلال اقتحام نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم قريب من العاصمة.

وأكد مسؤول إقليم "لوجار" أن مقاتلي طالبان هاجموا مركز الشرطة في الإقليم الثلاثاء وأن قوات الحكومة الأفغانية لم تتمكن من صدهم.

وأوضح حاكم منطقة "باراكي باراك" عبد الرحيم أميني أن ستة من أفراد الشرطة قتلوا في المعركة التي دارت في الإقليم الذي يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كابول.

ووقع الثلاثاء هجوم في منطقة جبلية في شمال البلاد قتل فيه 22 من رجال الجيش والشرطة بعد أن نصب مسلحو طالبان الإثنين كمينا لقافلة من قوات الأمن الأفغانية.

وصعدت طالبان من هجماتها قبل انسحاب القوات القتالية الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام.

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