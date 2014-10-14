شرطة هونغ كونغ تزيل حواجز المحتجين وتفتح الطرق

شاحنة حكومية تزيل الحواجز من أحد الطرق بهونغ كونغ تمهيدا لفتحه (EPA)

أعادت شرطة هونج كونج فتح إحدى الطرق الرئيسية في المدينة أمام المرور الثلاثاء بعد أن أزالت حواجز أقامها المحتجون المطالبون بالديمقراطية الذين يحتلون منذ أسابيع شوارع في قلب المركزي المالي الآسيوي الذي تحكمه الصين.

وتسببت الاحتجاجات في فوضى مرورية في أرجاء المدينة مع قيام المتظاهرين بإغلاق طرق رئيسية في جانبي الميناء مما أثار غضب سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي وسائل النقل العام وإحباطا لدى عشرات آخرين تضرروا من هذا التحرك.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قام مئات من شرطة هونج كونج بعضهم يحمل مناشير ميكانيكية ومطارق ثقيلة بإزالة حواجز أقامها المحتجون قرب مبان حكومية والمركز التجاري في وسط المدينة بعد يوم من تفجر اشتباكات مع محاولة مجموعات مناهضة للاحتجاجات إعادة فتح طرق.

وهدد سائقو الأجرة بإزالة الحواجز بحلول يوم الأربعاء إذا لم يقم المحتجون بإزالتها قبل ذلك الموعد.

وبحلول ظهر الثلاثاء أعيد فتح طريق كوينزواي أمام حركة المرور وتدفقت السيارات والحافلات مباشرة عبر حي الأعمال في وسط المدينة الذي توجد به شركات عالمية.

ويطالب المحتجون "ومعظمهم طلاب" بنظام ديمقراطي كامل في المستعمرة البريطانية السابقة ودعوا ليونغ تشون ينغ رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بالتنحي بعد أن استبعدت بكين في أغسطس انتخابات حرة لاختيار الرئيس القادم لهونغ كونغ في 2017.