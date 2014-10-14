دخول أول شحنة مواد بناء لغزة

فتحت إسرائيل الحدود لدخول أول شاحنات محملة بمواد البناء بعد العدوان الإسرائيلي إلى قطاع غزة الثلاثاء, بينما عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن أسفه الشديد للدمار "الذي لا يمكن وصفه" في القطاع الفلسطيني.

ودمر أو تضرر نحو 20 ألف منزل جراء القصف فضلا عن إصابة محطة توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من منشآت البنية التحتية في القطاع.

وقام بان بجولة في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الكثيف في الحرب التي استمرت 50 يوما وقتل خلالها أكثر من 2200 فلسطيني معظمهم مدنيون.

وقال بان بعد زيارة مدرسة تديرها الأمم المتحدة قتل فيها 15 شخصا إن "الدمار الهائل في غزة مصدر ألم لي شخصيا وعار على المجتمع الدولي."