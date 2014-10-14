الحوثيون يمدون سيطرتهم إلى مدينة الحديدة وميناءها

الحوثيون سيطروا على الحديدة بعد سيطرتهم على صنعاء (Getty-أرشيف)

أكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" الثلاثاء أن الحوثيين سيطروا على مدينة الحديدة الإستراتيجية على البحر الأحمر من دون مقاومة تذكر من السلطات، وباتوا منتشرين في مطارها ومينائها ومرافقها الحيوية.

وبدأ الحوثيون منذ الاثنين الانتشار باللباس العسكري في الحديدة التي تعد من أكبر مدن اليمن وفي المناطق المحيطة بها، واستكملوا انتشارهم الثلاثاء في شوارعها الرئيسية بحسب مصادر أمنية اضافة إلى مصادر عسكرية ومحلية متطابقة وأخرى من الحوثيين.

من جهته أكد مراسل الجزيرة سيطرة مسلحي جماعة الحوثي الثلاثاء على مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن, وقيامهم بنشر نقاط تفتيش في مدينة ذمار جنوبي صنعاء, في ما يبدو تنفيذا لمخططهم بالتوسع في كل أرجاء اليمن والحصول على منافذ بحرية.

وأكد مصدر أمني في الحديدة (226 كلم غربي صنعاء) ومصادر من جماعة الحوثي سيطرة مسلحي الجماعة على المدينة الإستراتيجية التي تقع على البحر الأحمر. وتأتي سيطرة الحوثيين على الحديدة بعد قرابة شهر على استيلائهم على العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من موافقة جماعة الحوثي على تكليف خالد بحاح سفير اليمن لدى الأمم المتحدة بتشكيل حكومة توافق وطني بموجب ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية يوم 21 سبتمبر الماضي, في نفس اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على العاصمة.

وقال مراسل الجزيرة حمدي البكاري إن من شأن توسع الحوثيين ومحاولتهم السيطرة على ساحل البلاد الغربي أن يحول دون تنفيذ الاتفاق. ونص هذا الاتفاق على سحب الحوثيين مسلحيهم من صنعاء, لكنهم لا يزالون يضعون شروطا لذلك.

وسيطر مسلحو الجماعة على مدينة الحديدة ومطارها ومينائها بعد يوم من شروعهم في إقامة نقاط تفتيش فيها. ونقل البكاري عن مصادر أمنية إن "توجيهات عليا" صدرت بالسماح للحوثيين بالمشاركة في فرض الأمن إلى جانب قوات الأمن.

وأضاف أن مسلحين حوثيين بزي عسكري ينتشرون في مداخل المدينة. وكان البكاري قد أفاد بأن الحوثيين حاصروا فجر اليوم مطار الحديدة، وأن مسلحين من الحراك التهامي بدؤوا بتجميع أنفسهم لمواجهة محتملة معهم.

كما نشر مسلحون حوثيون فجر اليوم نقاط تفتيش جديدة حول ميناء الحديدة. وكانت مصادر عسكرية وأمنية يمنية قالت إن عشرات المسلحين اقتحموا مخزن الأسلحة في منطقة باجِلْ بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري أن هؤلاء المسلحين هم جنود يرتدون ملابس مدنية، وينتمون إلى اللواء العاشر الذي كان يتبعُ الحرس الجمهوري سابقاً، والمعروف بولائه لعائلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وتقع الحديدة على مسافة 226 كلم غرب صنعاء ويقطنها أكثر من مليوني نسمة وهي ثاني أكبر المدن في اليمن بعد مدينة تعز في وسط البلاد.

وتذكر السيطرة على الحديدة بسيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر من دون مقاومة تذكر من السلطات، إذ سيطر المسلحون على القسم الأكبر من مقار الدولة من دون مواجهات وفي ظل وجود تعليمات من عدد من الوزراء بعدم مقاومة الحوثيين.

وأكدت مصادر عسكرية وأمنية ومحلية متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن الحوثيين بدأوا الاثنين عملية انتشار في الحديدة وسرعان ما سيطروا على مداخل المدينة ومعظم مرافقها لاسيما الميناء الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر.