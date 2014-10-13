قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

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|قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتحم المسجد الأقصى – الجزيرة
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى وفرضت طوقا أمنيا في محيطه وداخل البلدة القديمة لتأمين اقتحام اليهود للحرم للاحتفال بما يسمونه "عيد العرش".
وقال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية سمحت لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلي فيغلين باقتحام ساحات المسجد وسط حراسة مشددة منها.
وأضاف أنها حاصرت عددا غير محدد من المصلين في المسجد القبلي المسقوف وهي تطلق قنابل الصوت وقنابل الغاز على المصلين داخل المسجد.