قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتحم المسجد الأقصى – الجزيرة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامها صباح الاثنين، لتأمين مئات اليهود وعلى رأسهم نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلين , واحتجاز معتكفين بداخله ، وترويعهم بغازات مسيلة للدموع وقنابل صوت , فيما استمرت الاشتباكات في منطقة المسجد القبلي المسقوف بين المصلين وقوات الشرطة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى وفرضت طوقا أمنيا في محيطه وداخل البلدة القديمة لتأمين اقتحام اليهود للحرم للاحتفال بما يسمونه "عيد العرش".

وقال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية سمحت لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلي فيغلين باقتحام ساحات المسجد وسط حراسة مشددة منها.

وأضاف أنها حاصرت عددا غير محدد من المصلين في المسجد القبلي المسقوف وهي تطلق قنابل الصوت وقنابل الغاز على المصلين داخل المسجد.