البث الحي
منوعات

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

13/10/2014
 
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتحم المسجد الأقصى – الجزيرة
 
انسحبت قوات  الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامها  صباح الاثنين، لتأمين  مئات اليهود وعلى رأسهم  نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلين , واحتجاز معتكفين بداخله ، وترويعهم بغازات مسيلة للدموع وقنابل صوت , فيما استمرت الاشتباكات في منطقة المسجد القبلي المسقوف بين المصلين وقوات الشرطة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى وفرضت طوقا أمنيا في محيطه وداخل البلدة القديمة لتأمين اقتحام اليهود للحرم للاحتفال بما يسمونه "عيد العرش".

وقال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية سمحت لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلي فيغلين باقتحام ساحات المسجد وسط حراسة مشددة منها.

وأضاف أنها حاصرت عددا غير محدد من المصلين في المسجد القبلي المسقوف وهي تطلق قنابل الصوت وقنابل الغاز على المصلين داخل المسجد.

المزيد من منوعات

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين .. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه(فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)