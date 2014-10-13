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ضربات جوية تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة بالرقة

13/10/2014

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية وجهتا ثماني ضربات جوية يومي الأحد والاثنين إلى أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منها 7 قرب كوباني.

وأضافت القيادة في بيان أن أربع ضربات في جنوب غربي كوباني أصابت وحدات لتنظيم الدولة الإسلامية ودمرت موقعا لإطلاق النار في حين أصابت ثلاث ضربات أخرى في شمال شرقي كوباني وحدة عسكرية ودمرت موقع تجمع وعدة أبنية.

وأوضحت القيادة أن ضربة جوية أخرى أصابت موقعا عسكريا شمال غربي الرقة للتنظيم.

وفي سياق متصل نفذ سلاح الجو السوري ضربات ضد مقاتلين من الجيش الحر بمعدل يفوق المعدل المعتاد ليكثف هجومه قرب العاصمة التي تحتدم المعارك حولها, بنفس الوقت الذي تكثف فيه القوات الأمريكية قصفها على مقاتلي تنظيم الدولة شرق سوريا.

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