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تركيا تسمح باستخدام قواعدها ضد "تنظيم الدولة"

13/10/2014
 قاعدة إنجرليك جنوب تركيا (gettyimage) – أرشيف

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تركيا قررت السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية، وخصوصاً قاعدة (إنجرليك) في جنوب البلاد، في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "تفاصيل استخدام القواعد التركية ما زال قيد البحث".

ويستخدم سلاح الجو الأميركي منذ زمن طويل، قاعدة (إنجرليك)، حيث ينشر حوالى 1500 من عناصره. إلاّ أن الطائرات التي تقوم بعمليات القصف على مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" تنطلق حتى الآن من قواعد في دول خليجية.

كما تستخدم الولايات المتحدة قاعدة (دييغو غارسيا)، وهي منطقة بريطانية في المحيط الهندي لقاذفاتها "بي52″ و"بي1″ و"بي2".

من جهته، أشاد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بدور تركيا ومساهمتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وتخضع تركيا في الآونة الأخيرة لضغوط شديدة لحضها على التدخل في الدفاع عن مدينة عين العرب الكردية السورية (كوباني) الواقعة على حدودها، والتي يحاول "تنظيم الدولة" السيطرة عليها.

وأجاز البرلمان في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لحكومة داود اوغلو شن عمليات عسكرية ضد "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا، غير أن الجيش التركي لم يقم بأي تحرك حتى الآن.

من جانب آخر، ترى تركيا أن غارات التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" غير كافية، وتطالب بإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، بالتوازي مع منطقة حظر جوي بهدف حماية اللاجئين، والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب الماضي غارات جوية على مواقع التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

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