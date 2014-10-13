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الرئيس اليمني يكلف بحاح بتشكيل الحكومة

13/10/2014
خالد بحاح وزير النفط والمعادن سابقا (رويترز)

أفاد مصدر رئاسي أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كّلف اليوم الاثنين وزير النفط السابق خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، بموجب اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه مع الحوثيين.

وذكر المصدر أن الرئيس اتخذ قرارا بتسمية بحاح خلال اجتماع مع مستشاريه من سائر الأطراف لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويذكر أن خالد محفوظ بحاح سياسي يمني من أبناء منطقة الديس الشرقية محافظة حضرموت، ولد في يناير/كانون الثاني من عام 1965، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال والبنوك والمال من جامعة بونا الهندية.
وقد عيّن بحاح وزيراً للنفط والمعادن بين عامي 2006 و2008، قبل أن يعيّن سفيراً لليمن لدى كندا في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وفي 7 مارس/آذار الماضي تسلّم بحاح مجدداً وزارة النفط والمعادن حتى 11 يونيو/حزيران 2014، ويشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة منذ 11 يونيو/حزيران 2014.
وكان أحمد عوض بن مبارك الذي سبق وكلفه الرئيس اليمني بتشكيل الوزارة , قداعتذر عن تسلم منصبه بعد ساعات من دعوة الحوثيين إلى احتجاجات حاشدة ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في قرار تعيينه.
وقال مبارك في تعليق على حسابه في "فايسبوك" بعد 33 ساعة فقط من تعيينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، إنه اعتذر عن عدم قبول المنصب في أول اجتماع رسمي مع مستشارِي الرئيس.
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