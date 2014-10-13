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البرلمان البريطاني يصوت على الاعتراف بفلسطين كدولة

13/10/2014
 مجلس العموم البريطاني

يجري مجلس العموم البريطاني تصويتاً رمزياً اليوم الاثنين على اقتراح تقدم به نائب من حزب العمال البريطاني المعارض بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية "الاعتراف بفلسطين كدولة"، في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية، ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي للقضية.

ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب العمال اليساري، التي طلبت من نوابها التصويت لصالح الاقتراح، وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل.

وتسمح الأحزاب الأخرى لنوابها بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الخاصة. ولكن من المتوقع امتناع وزراء الحكومة عن التصويت.

ولا تعنبر بريطانيا  فلسطين دولة، لكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت، إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

يذكر أن فرنسا قد أكدت فبي وقت سابق أنه سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وذلك بعد أيام على إعلان السويد قراراً بهذا الصدد.

وأعلنت السويد الجمعة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما قررته فعلاً سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، بحسب مصادر فلسطينية.

من جهتها، أشادت السلطة الفلسطينية بهذا القرار، فيما أعربت إسرائيل عن احتجاجها واستدعت وزارة خارجيتها أمس سفير السويد كارل ماغنوس نيسير، وأعربت له عن خيبة الأمل من الخطوة السويدية.

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