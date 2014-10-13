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أوباما يجتمع بكبار مسؤوليه لمتابعة جهود مكافحة الإيبولا

13/10/2014

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الاثنين للوقوف على آخر المستجدات بشأن التعامل مع حالة الإصابة بالإيبولا في دالاس و"الجهود الواسعة لضمان استعداد البنية التحتية الصحية". ويعقد الاجتماع في المكتب البيضاوي الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش.

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان الأحد إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يريد من السلطات الاتحادية اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن النظام الصحي الأمريكي جاهز لاتباع القواعد الصحيحة في التعامل مع الإيبولا في أعقاب أنباء بحدوث خرق واضح في دالاس.

وأطلع أوباما على تشخيص الحالة الثانية بالإيبولا في تكساس حيث أصيب موظف رعاية صحية بالفيروس بعد علاجه لليبيري توفي جراء الإصابة بالمرض في مستشفى بدالاس الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها  الأحد إنه عند نقطة ما خلال رعاية المريض الأصلي حدث خرق للقواعد مما أدى إلى إصابة موظف الرعاية الصحية.

وقال أوباما إن السلطات الاتحادية يجب أن "تتخذ خطوات إضافية فورية لضمان أن المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في أنحاء البلاد مستعدون لاتباع القواعد إذا ما واجهوا مريضا بالإيبولا."

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