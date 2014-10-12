هاغل: المعركة ضد تنظيم الدولة عملية طويلة الأمد

تشاك هاغل يستعرض الحرس خلال زيارته لتشيلي (رويترز)

قال تشاك هاغل وزير الدفاع الأميركي إن مدينة كوباني السورية تمثل مشكلة صعبة للغاية ولكنه أضاف أن الغارات الجوية حققت بعض التقدم في صد مقاتلي تنظيم الدولة.

وحثت القوات الكردية المدافعة عن كوباني التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تكثيف الهجمات الجوية على مقاتلي تنظيم الدولة الذين شددوا قبضتهم على المدينة السورية الواقعة على الحدود مع تركيا السبت.

وأردف هاغل قائلا في مؤتمر صحفي في عاصمة تشيلي سانتياغو التي يزورها حاليا "نفعل ما في وسعنا من خلال ضرباتنا الجوية للمساعدة على صد تقدم تنظيم الدولة، في حقيقة الأمر لقد أحرز بعض التقدم في تلك المنطقة، "إنها مشكلة صعبة للغاية" إشارة إلى مدينة كوباني.

ويقوم هاغل حاليا بجولة في دول أميركا الجنوبية تستغرق عدة أيام وتشمل ثلاث دول، وأكد هاغل خلالها أمام الصحفيين أن المعركة ضد تنظيم الدولة عملية طويلة الأمد.

وعندما سئل عن الوضع في العراق قال هاغل إن قوات الأمن العراقية تسيطر تماما على بغداد وتواصل تعزيز مواقعها هناك.

وأردف "نواصل مساعدتها "قوات الأمن العراقية" بالضربات الجوية وبمستشارينا".