كيري يعلن مساعدات لإعمار غزة بـ212 مليون دولار

كيري يستمع لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المانحين (الجزيرة مباشر)

أعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأحد عن مساعدات إضافية بقيمة 212 مليون دولار للفلسطينيين وذلك في مؤتمر المانحين لغزة المنعقد بالقاهرة والذي يستهدف جمع التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت في وقت سابق هذا العام.

وقال كيري في كلمة أمام المؤتمر "شعب غزة في أمس الحاجة لمساعدتنا، لا يحتاجها غدا ولا الأسبوع المقبل وإنما الآن".

وكان كيري قد دعا خلال كلمته أمام مؤتمرالمانحين إلى تجديد الالتزام بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وقال إن من الممكن التوصل إلى اتفاق دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع جيرانهم.

وفي كلمته أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة قال كيري "يجب ألا يسفر هذا المؤتمر عن الأموال فقط بل عن تجديد التزام الجميع بالعمل من أجل السلام الذي يحقق طموحات الجميع "الاسرائيليين والفلسطينيين" وكافة شعوب المنطقة.

وتابع "أتعهد لكم بالتزام كامل من الرئيس "باراك" أوباما ومني شخصيا ومن الولايات المتحدة بمحاولة تحقيق ذلك".

وأضاف "أي شيء آخر سيكون حلا مؤقتا ليس حلا طويل الأجل، وسيكون أسير نفاد الصبر وهذا ما وضعنا في الوضع الراهن غير المقبول وغير المستقر" حاليا.

وتعثرت آخر جولة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل بسبب رفض إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطيني الذي شمل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" واعتراض الفلسطينيين على استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات.