قطر تساهم بمليار دولار لإعادة إعمار غزة

العدوان الإسرائيلي يدمر المساجد في غزة

قال خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر الأحد إن بلاده ستساهم بمبلغ مليار دولار في جهود إعادة إعمار قطاع غزة. وقال العطية في كلمة بمؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع والتي استمرت 50 يوما. قال العطية "في هذا الإطار فإن دولة قطر تعلن عن مساهمتها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة." وتشارك عشرات الدول في المؤتمر وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على تعهدات بتقديم أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع الذي شهد دمارا كبيرا خلال الحرب.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد عن مساعدات إضافية بقيمة 212 مليون دولار للفلسطينيين وذلك في مؤتمر المانحين لغزة المنعقد بالقاهرة والذي يستهدف جمع التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت في وقت سابق هذا العام. وقال كيري في كلمة أمام المؤتمر "شعب غزة في أمس الحاجة لمساعدتنا، لا يحتاجها غدا ولا الأسبوع المقبل وإنما الآن".

وفي كلمته أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة أضاف كيري "يجب ألا يسفر هذا المؤتمر عن الأموال فقط بل عن تجديد التزام الجميع بالعمل من أجل السلام الذي يحقق طموحات الجميع "الاسرائيليين والفلسطينيين" وكافة شعوب المنطقة. وتابع "أتعهد لكم بالتزام كامل من الرئيس "باراك" أوباما ومني شخصيا ومن الولايات المتحدة بمحاولة تحقيق ذلك".

كما تعهدت الكويت والإمارات الأحد بتقديم 400 مليون دولار لجهود إعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد حربا استمرت لمدة 50 يوما بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية حماس.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي في كلمة بمؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة "إن دولة الكويت وانطلاقا من دورها الإنساني وشعورها بمسؤوليتها تجاه أشقائها تعلن تقديم 200 مليون دولار أمريكي لثلاث سنوات القادمة مساهمة منها لإعادة إعمار غزة يتولى متابعتها الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصادية."

كما قالت لبني بنت خالد قاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية "من منطلق دور الإمارات الإنساني تعلن الإمارات تبرعها بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي."

وتعثرت آخر جولة من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل بسبب رفض إسرائيل لاتفاق المصالحة الفلسطيني الذي شمل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" واعتراض الفلسطينيين على استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات.